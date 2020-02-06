В Италии с рельсов сошёл скоростной поезд. Погибли два человека

Новости Италии. На севере Италии недалеко от Милана с рельсов сошел скоростной поезд. Несколько вагонов опрокинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. На севере Италии недалеко от Милана с рельсов сошел скоростной поезд. Несколько вагонов опрокинулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Железнодорожная катастрофа унесла жизни двух человек. Ими оказались машинисты. Около трех десятков пассажиров пострадали. Медики доставили людей в близлежащую больницу.
Место происшествия осматривают полицейские и карабинеры, которым предстоит установить причины аварии. Железнодорожное сообщение в районе инцидента приостановлено.