В Италии проснулся вулкан Везувий: столбы дыма достигают более двух километров

Новости Италии. Крупные лесные пожары охватили юг Италии. На Сицилии из курортного города Трапани, который ближе всего находится к эпицентру огненной стихии, эвакуируют жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя отрезало все пути и выходы, потому людей вывозят в безопасные места морем.

Сложная ситуация и под Неаполем. Там огонь охватил склоны Везувия.