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В Италии проснулся вулкан Везувий: столбы дыма достигают более двух километров

13 июля 2017 16:14
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Новости Италии. Крупные лесные пожары охватили юг Италии. На Сицилии из курортного города Трапани, который ближе всего находится к эпицентру огненной стихии, эвакуируют жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии проснулся вулкан Везувий: столбы дыма достигают более двух километров-1

Пламя отрезало все пути и выходы, потому людей вывозят в безопасные места морем.

В Италии проснулся вулкан Везувий: столбы дыма достигают более двух километров-3

Сложная ситуация и под Неаполем. Там огонь охватил склоны Везувия.

В Италии проснулся вулкан Везувий: столбы дыма достигают более двух километров-5

Причем в пожарах нашли след местной мафии – к ЧП мог привести поджог. В тушении у вулкана задействована тяжелая техника и авиация.

# Фотофакт # Италия

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