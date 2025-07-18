В Италии погиб совершивший прыжок из стратосферы Баумгартнер

Экстремальный спортсмен из Австрии Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая при полетах на параплане в Италии. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в Порто-Сант-Эльпидио, где его параплан врезался в деревянную конструкцию на территории гостиничного комплекса. Стало известно, что пострадала сотрудница. Ему было 56 лет, Баумгартнер стал известен в 2012 году благодаря прыжку из стратосферы, установив несколько мировых рекордов. В данный момент ведется расследование.

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