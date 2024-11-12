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Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи

12 ноября 2024 13:31
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В Абхазии оппозиция заблокировала возможность движения по мостам, ведущим в Сухум, пишет РИА Новости.

Автомобили не могут проехать из-за перекрытых мостов. Владельцы автотранспорта начали вступать в перепалки с представителями оппозиции. На верхнем Гумистинском мосту не может проехать машина скорой помощи из-за протестующих.

Оппозиционеры продолжают останавливать движение автомобилей на нижнем Гумистинском мосту. Ранее заблокированный протестующими мост через реку Кодор открыт для проезда.

Протесты в Сухуме начались после принятия парламентом закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».

# Международная политика

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