Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи

В Абхазии оппозиция заблокировала возможность движения по мостам, ведущим в Сухум, пишет РИА Новости.

Автомобили не могут проехать из-за перекрытых мостов. Владельцы автотранспорта начали вступать в перепалки с представителями оппозиции. На верхнем Гумистинском мосту не может проехать машина скорой помощи из-за протестующих.

Оппозиционеры продолжают останавливать движение автомобилей на нижнем Гумистинском мосту. Ранее заблокированный протестующими мост через реку Кодор открыт для проезда.

Протесты в Сухуме начались после принятия парламентом закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».