В Италии на предприятии по утилизации боеприпасов произошёл взрыв, есть погибшие

Новости Италии. Три человека стали жертвами взрыва на предприятии по утилизации боеприпасов в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще несколько работников получили тяжелые травмы.

По предварительной информации, взрыв прогремел в тот момент, когда рабочие несли ящик с неразорвавшимися ракетами, которые используют для сигнализации катерам. Сотрудников предприятия эвакуировали, пострадавших на вертолетах доставили в больницу. Район ЧП перекрыт. На месте работают экстренные службы.