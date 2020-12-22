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В Италии на предприятии по утилизации боеприпасов произошёл взрыв, есть погибшие

22 декабря 2020 08:32
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Новости Италии. Три человека стали жертвами взрыва на предприятии по утилизации боеприпасов в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще несколько работников получили тяжелые травмы.

В Италии на предприятии по утилизации боеприпасов произошёл взрыв, есть погибшие-1

По предварительной информации, взрыв прогремел в тот момент, когда рабочие несли ящик с неразорвавшимися ракетами, которые используют для сигнализации катерам. Сотрудников предприятия эвакуировали, пострадавших на вертолетах доставили в больницу. Район ЧП перекрыт. На месте работают экстренные службы.

# Взрыв пиротехники # Фотофакт

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