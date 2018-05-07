В Италии на 87 году жизни скончался режиссёр Эрманно Ольми

Новости Италии. На 87 году жизни умер итальянский режиссёр Эрманно Ольми‍. Об этом сообщает ANSA.

«Вместе с Эрманно Ольми мы теряем мастера кино и отличный пример культуры и жизни. Его магический взгляд показал нам и заставил нас понять корни нашей страны», – написал в Twitter председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони.

Эрманно Ольми родился 24 июля 1931 года в городе Бергамо, Ломбардия. Его отец погиб во время Второй мировой войны.

Повзрослев, Ольми переехал в Милан с целью пройти курсы актёрского мастерства в Академии Драматического Искусства.

В 1953 году режиссёр дебютировал в кинематографе с фильмом «Время остановилось».

Второй работой стала кинокартина «Вакантное место», которая вышла на экраны в 1961 году. Одну из ролей этого фильма сыграла будущая жена Эрмано – Лоредане Детто.

В своих работах Ольми нередко поднимал какую-либо социальную проблему. Отличительными чертами его творчества были большой хронометраж и неспешное развитие действия. Некоторые отмечают, что его фильмы напоминают притчи.

Всего на счету режиссёра около 60 кинокартин. Наиболее известны его работы «Дерево для башмаков» (хронометраж – 186 минут) и «Легенда о святом пропойце» (127 минут).

За свою деятельность Эрмано получил множество наград. С 1978 года обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за «Дерево для башмаков». С 2004 года он стал Кавалером Большого креста ордена «За заслуги пред Итальянской Республикой». В 2008 году получил «Золотого льва» за достижения в карьере.

Эрманно Ольми‍ умер в больнице итальянского города Азиаго. Похороны будут проходить к кругу семьи и близких.