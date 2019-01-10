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В Италии фермеры надевают свитера на коров, чтобы уберечь от морозов

10 января 2019 12:05
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Новости Италии. Итальянские фермеры пытаются уберечь от морозов животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии фермеры надевают свитера на коров, чтобы уберечь от морозов-1

В Италии фермеры надевают свитера на коров, чтобы уберечь от морозов-3

Чтобы коровы не погибли, хозяева надевают на них теплые пальто и свитера, а помещения отапливают. Согласно последним подсчетам, в 2018 году морозы нанесли сельскому хозяйству Европы ущерб более чем в 1,5 миллиарда евро.

В Европе жертвами сильных морозов и снегопадов стали 14 человек

# Домашние животные # Фотофакт

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