В Италии фермеры надевают свитера на коров, чтобы уберечь от морозов

Чтобы коровы не погибли, хозяева надевают на них теплые пальто и свитера, а помещения отапливают. Согласно последним подсчетам, в 2018 году морозы нанесли сельскому хозяйству Европы ущерб более чем в 1,5 миллиарда евро.