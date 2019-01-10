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Во Франции при пожаре в жилом доме пострадали около 20 человек

10 января 2019 09:01
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Новости Франции. Около двух десятков человек пострадали в результате пожара в жилом доме во французской Тулузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции при пожаре в жилом доме пострадали около 20 человек-1

Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов, а также 60 граждан из прилегающей к горящему зданию гостиницы.

Медики оказали первую помощь пострадавшим. Некоторые из них были доставлены в больницу. Сейчас с возгоранием борются 90 специалистов. Причины ЧП неизвестны.

Во Франции при пожаре в жилом доме пострадали около 20 человек-4

# Пожар # Фотофакт

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