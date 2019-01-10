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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км

10 января 2019 08:56
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Новости России. Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км-1

Шлейф от него распространяется в западном направлении. Поскольку на пути его движения нет населенных пунктов, а также не проходят маршруты следования воздушных судов, тревогу не объявляли.

По данным вулканологов, в течение месяца Шивелуч демонстрирует очень высокую активность, что может быть предвестником мощного извержения. Высота огнедышащей горы составляет 3280 метров. Последнее извержение было зафиксировано в 2010 году.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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