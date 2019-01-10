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В Австралии подозреваемому в рассылке пакетов в диппредставительства грозит до 10 лет тюрьмы

10 января 2019 08:48
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Новости Австралии. Австралийские правоохранители задержали мужчину, предположительно причастного к рассылке подозрительных пакетов в консульства ряда стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии подозреваемому в рассылке пакетов в диппредставительства грозит до 10 лет тюрьмы-1

В Австралии подозреваемому в рассылке пакетов в диппредставительства грозит до 10 лет тюрьмы-3

По данным полиции, 48-летний мужчина, проживающий в городе Шеппартон, отправил около 38 опасных посылок по почте в различные диппредставительства в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

10 января злоумышленник предстанет перед магистратским судом. Если вина будет доказана, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Мельбурне сотрудники диппредставительств эвакуировали из-за подозрительных пакетов

# Курьезы # Фотофакт

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