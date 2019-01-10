В Австралии подозреваемому в рассылке пакетов в диппредставительства грозит до 10 лет тюрьмы

Новости Австралии. Австралийские правоохранители задержали мужчину, предположительно причастного к рассылке подозрительных пакетов в консульства ряда стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, 48-летний мужчина, проживающий в городе Шеппартон, отправил около 38 опасных посылок по почте в различные диппредставительства в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

10 января злоумышленник предстанет перед магистратским судом. Если вина будет доказана, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Мельбурне сотрудники диппредставительств эвакуировали из-за подозрительных пакетов