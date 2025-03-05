В Испании сильный взрыв разрушил жилой дом – есть пострадавшие

Около 20 человек пострадали при сильном взрыве в жилом доме на севере Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 20 человек пострадали при сильном взрыве в жилом доме на севере Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двухэтажное здание полностью разрушено. Обломки разлетелись на сотни метров. На месте ЧП до сих пор работают кинологи, которые осматривают завалы в поисках людей. От взрыва загорелся и соседний дом, пожарные быстро потушили пламя. Начато расследование причин происшествия. По основной версии, это детонация газа.