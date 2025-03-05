В Испании сильный взрыв разрушил жилой дом – есть пострадавшие

Любимая жена в НАТО – как «дружба» с США стала главным фактором победы на выборах в Польше? Разбор политолога

«ПиС в программе своего кандидата предлагает не снизить расходы на оборону, а снизить налоги для населения. И при этом сообщает, что правительство Туска «готовит антиамериканский мятеж в Евросоюзе». То есть конфликт идет за то, кто лучший друг США, а не за то, работать с американцами или нет».