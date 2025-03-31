В Испании при взрыве на шахте погибли 5 человек

В Испании при взрыве на шахте погибли пять человек. ЧП произошло на юго-западе автономного сообщества Астурия. Причина инцидента устанавливается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько пострадавших доставлены в больницы. За их жизни будут бороться врачи: на счету каждая минута, поэтому транспортировали рабочих, в том числе на вертолетах. Люди получили ожоги и тяжелые травмы. Остаться невредимыми удалось только двоим. Известно также, что один человек по-прежнему находится в шахте, поэтому спасательная операция продолжается. На месте происшествия работают горноспасательная бригада, пожарная служба и кинологический отряд.