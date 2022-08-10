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В Испании ограничили потребление электроэнергии

10 августа 2022 08:37
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Новости Испании. В Испании начали действовать экстренные меры по ограничению потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании ограничили потребление электроэнергии-1

Теперь отопление в зданиях нельзя устанавливать более чем на 19 градусов, а кондиционеры – ниже 27. Новые правила должны будут выполнять все предприятия, учреждения, магазины, театры, транспортные компании и даже гостиницы. Так что неудобства почувствуют даже туристы. Не такими комфортными будут и ночные прогулки. С наступлением темноты подсветка зданий будет отключаться. Перестанут светиться рекламные вывески и витрины магазинов.

# Электроснабжение # Новости Испании # Фотофакт

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