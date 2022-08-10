В Испании ограничили потребление электроэнергии

Теперь отопление в зданиях нельзя устанавливать более чем на 19 градусов, а кондиционеры – ниже 27. Новые правила должны будут выполнять все предприятия, учреждения, магазины, театры, транспортные компании и даже гостиницы. Так что неудобства почувствуют даже туристы. Не такими комфортными будут и ночные прогулки. С наступлением темноты подсветка зданий будет отключаться. Перестанут светиться рекламные вывески и витрины магазинов.