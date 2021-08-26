В Испании обрушился трёхэтажный жилой дом

Новости Испании. Жилое трехэтажное здание обрушилось в Испании. Под завалами могут находиться два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи. Пока неизвестны причины ЧП. Здание построено недавно, исключена и версия взрыва.