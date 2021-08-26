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В Испании обрушился трёхэтажный жилой дом

26 августа 2021 10:05
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Новости Испании. Жилое трехэтажное здание обрушилось в Испании. Под завалами могут находиться два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании обрушился трёхэтажный жилой дом-1

На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи. Пока неизвестны причины ЧП. Здание построено недавно, исключена и версия взрыва.

В Испании обрушился трёхэтажный жилой дом-4

При обрушении повреждено 20 рядом стоящих зданий. Их и оставшуюся часть дома обследуют инженеры.

# Обрушение дома # Фотофакт

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