Прямой эфир

Министр экономики Германии: или мы ищем деньги, или прощаемся с промышленностью

31 июля 2023 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Германия должна влезть в громадные долги, чтобы сохранить свою промышленность. Об этом заявил министр экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр экономики Германии: или мы ищем деньги, или прощаемся с промышленностью-1

По его словам, это необходимо сделать, чтобы оставить ее на плаву и сохранить конкурентоспособность. Чиновник не скрывал, что это ляжет тяжелым бременем на плечи простых немцев. Международный валютный фонд прогнозирует дальнейший спад экономики Германии в 2023 году, статистическое управление страны предупреждало еще в мае, что ФРГ уже вступила в рецессию, а некоторые из крупнейших компаний Германии начали отказываться от инвестиций. Поэтому, как заявил министр экономики, или государство ищет деньги, или прощается с промышленностью.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны Греции случайно опубликовало фотографию с секретными военными объектами
31 июля 2023 17:03

Минобороны Греции случайно опубликовало фотографию с секретными военными объектами

Главы оборонных ведомств Беларуси и Ирана обсудили военное сотрудничество и подписали меморандум
31 июля 2023 16:57

Главы оборонных ведомств Беларуси и Ирана обсудили военное сотрудничество и подписали меморандум

В Челябинске мужчина удерживал девушку у себя дома 14 лет
31 июля 2023 15:17

В Челябинске мужчина удерживал девушку у себя дома 14 лет