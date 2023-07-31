Министр экономики Германии: или мы ищем деньги, или прощаемся с промышленностью

По его словам, это необходимо сделать, чтобы оставить ее на плаву и сохранить конкурентоспособность. Чиновник не скрывал, что это ляжет тяжелым бременем на плечи простых немцев. Международный валютный фонд прогнозирует дальнейший спад экономики Германии в 2023 году, статистическое управление страны предупреждало еще в мае, что ФРГ уже вступила в рецессию, а некоторые из крупнейших компаний Германии начали отказываться от инвестиций. Поэтому, как заявил министр экономики, или государство ищет деньги, или прощается с промышленностью.