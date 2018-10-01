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Последствия разрушительного цунами в Индонезии в 13 фото

01 октября 2018 08:56
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Новости Индонезии. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 17 тысяч эвакуировано. Со многими пострадавшими районами до сих пор не налажена связь.

Последствия разрушительного цунами в Индонезии в 13 фото-1

Последствия разрушительного цунами в Индонезии в 13 фото-3

Напомним, у побережья острова Сулавеси произошло два землетрясения. Позднее на ближайший город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

На проведение спасательной операции и оказание срочной помощи пострадавшим правительство Индонезии выделит 35 миллионов долларов.

В связи с трагедией соболезнования Президенту страны направил Александр Лукашенко.

Мощное цунами в Индонезии: погибли более 400 человек, еще около 500 получили ранения

# Землетрясение # Фотофакт

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