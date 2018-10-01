Последствия разрушительного цунами в Индонезии в 13 фото

Новости Индонезии. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 17 тысяч эвакуировано. Со многими пострадавшими районами до сих пор не налажена связь.