Последствия разрушительного цунами в Индонезии в 13 фото

Новости Индонезии. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 17 тысяч эвакуировано. Со многими пострадавшими районами до сих пор не налажена связь.
Новости Индонезии. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 17 тысяч эвакуировано. Со многими пострадавшими районами до сих пор не налажена связь.
Напомним, у побережья острова Сулавеси произошло два землетрясения. Позднее на ближайший город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
На проведение спасательной операции и оказание срочной помощи пострадавшим правительство Индонезии выделит 35 миллионов долларов.
В связи с трагедией соболезнования Президенту страны направил Александр Лукашенко.
Мощное цунами в Индонезии: погибли более 400 человек, еще около 500 получили ранения