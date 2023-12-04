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В Индии во время тренировочного полёта рухнул самолёт

04 декабря 2023 11:28
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На юге Индии потерпел крушение учебный самолет, принадлежащий ВВС страны. Погибли все находившиеся на борту, это пилот-инструктор и курсант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии во время тренировочного полёта рухнул самолёт-1

Он рухнул на землю во время тренировочного полета. Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. На месте падения работают следователи, которым предстоит это выяснить. Рассматриваются две основные версии: ошибка при пилотировании и техническая неисправность самолета.

# Крушение # Новости Индии # Фотофакт

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