В Индии во время тренировочного полёта рухнул самолёт

На юге Индии потерпел крушение учебный самолет, принадлежащий ВВС страны. Погибли все находившиеся на борту, это пилот-инструктор и курсант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он рухнул на землю во время тренировочного полета. Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. На месте падения работают следователи, которым предстоит это выяснить. Рассматриваются две основные версии: ошибка при пилотировании и техническая неисправность самолета.