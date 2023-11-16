Прямой эфир

В Индии висящий над городами смог разгоняют специальными пушками

16 ноября 2023 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Индии используют специальные пушки против смога. От него жители крупных городов страдают уже две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии висящий над городами смог разгоняют специальными пушками-1

Обстановка стала критической после традиционного фестиваля, когда его участники запускали в воздух сотни петард. Ситуация требовала немедленного вмешательства. Аппарат распыляет туман из капель воды, что помогает сократить количество твердых частиц в воздухе.

# Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии более чем на 2% сократился ВВП
16 ноября 2023 09:00

В Японии более чем на 2% сократился ВВП

Новый глава МИД Великобритании Кэмерон встретился с Зеленским в Киеве
16 ноября 2023 08:59

Новый глава МИД Великобритании Кэмерон встретился с Зеленским в Киеве

Зеленский высказался против замораживания конфликта с Россией
16 ноября 2023 08:50

Зеленский высказался против замораживания конфликта с Россией