В Индии висящий над городами смог разгоняют специальными пушками

В Индии используют специальные пушки против смога. От него жители крупных городов страдают уже две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Индии используют специальные пушки против смога. От него жители крупных городов страдают уже две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка стала критической после традиционного фестиваля, когда его участники запускали в воздух сотни петард. Ситуация требовала немедленного вмешательства. Аппарат распыляет туман из капель воды, что помогает сократить количество твердых частиц в воздухе.