В Иерусалиме демонстранты перекрыли дорогу, ведущую к офису премьер-министра

Новости Израиля. В Израиле не прекращаются протесты против предложенной правительством судебной реформы. В Иерусалиме десятки активистов, требующих отменить это решение, перекрыли дорогу, ведущую к офису премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо сказать, что акция вызвала одобрение прохожих, которые стали ее невольными свидетелями. Прибывшей на место полиции пришлось потратить довольно много времени, чтобы очистить улицу от митингующих. Протесты против судебной реформы продолжаются в стране уже около 10 недель. По мнению израильтян, нововведения позволят правительству влиять на выбор судей и ограничить возможности Верховного суда выносить решения против власти или отменять принимаемые ей законы.