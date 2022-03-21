Утром были открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя. Ситуация в городе остается тяжелой. В Украине сообщили, что накануне вывезти удалось почти 4 000 человек. По другим данным, около 500. Но в любом случае нуждающихся гораздо больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельной части Мариуполя силами ДНР заблокированы националисты, в другой – уже они удерживают заложников. Живым щитом для них сейчас являются порядка 130 тысяч человек, подсчитали в ДНР. Россия по-прежнему готова открыть коридор для украинских силовиков, чтобы те смогли покинуть Мариуполь с белым флагом и без оружия, как это уже сделали некоторые военнослужащие.

Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР: На горловском направлении восемь военнослужащих 25-й бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону нашей республики. С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону республики 288 военнослужащих, 36 из них находятся в медицинских учреждениях.

Не прекращается огонь по Донбассу. Хотя количество обстрелов в ЛНР заметно сократилось, ДНР продолжают терроризировать. Там сообщают о двоих погибших мирных жителях и десятках пострадавших. Более 50 снарядов за утро выпущено по Донецку. После относительно тихих выходных гремят поселок Еленовка и город Макеевка.

​«Пострадал соседний дом, в крышу попали. В нашем доме окна повылетали». Жительница Донбасса рассказала о ситуации.

Тем временем российские десантники вытеснили украинских силовиков и нацбатальоны из пригорода Киева. Отступая, те бросили бронетехнику и оружие, которые теперь будет переданы военным ЛНР и ДНР.