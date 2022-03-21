Российские десантники вытеснили украинских силовиков и нацбатальоны из пригорода Киева
Утром были открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя. Ситуация в городе остается тяжелой. В Украине сообщили, что накануне вывезти удалось почти 4 000 человек. По другим данным, около 500. Но в любом случае нуждающихся гораздо больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отдельной части Мариуполя силами ДНР заблокированы националисты, в другой – уже они удерживают заложников. Живым щитом для них сейчас являются порядка 130 тысяч человек, подсчитали в ДНР. Россия по-прежнему готова открыть коридор для украинских силовиков, чтобы те смогли покинуть Мариуполь с белым флагом и без оружия, как это уже сделали некоторые военнослужащие.
Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:
На горловском направлении восемь военнослужащих 25-й бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону нашей республики. С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону республики 288 военнослужащих, 36 из них находятся в медицинских учреждениях.
Не прекращается огонь по Донбассу. Хотя количество обстрелов в ЛНР заметно сократилось, ДНР продолжают терроризировать. Там сообщают о двоих погибших мирных жителях и десятках пострадавших. Более 50 снарядов за утро выпущено по Донецку. После относительно тихих выходных гремят поселок Еленовка и город Макеевка.
«Пострадал соседний дом, в крышу попали. В нашем доме окна повылетали». Жительница Донбасса рассказала о ситуации.
Тем временем российские десантники вытеснили украинских силовиков и нацбатальоны из пригорода Киева. Отступая, те бросили бронетехнику и оружие, которые теперь будет переданы военным ЛНР и ДНР.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт Вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1 506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 284 единицы специальной военной автомобильной техники.