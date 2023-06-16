В ГУР МО Украины рассказали о состоянии здоровья Буданова

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов находится в отличном состоянии здоровья и активно занимается своими обязанностями. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Буданов был ранен во время ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Во время украинского телемарафона Юсов подтвердил, что лично общался с Будановым, который активно занят работой и имеет множество планов и задач, а также указал на то, что у главы разведки отличный аппетит.

Буданов не появлялся публично с 29 мая, когда он опубликовал видео, в котором обещал ответить на ракетные удары РФ.