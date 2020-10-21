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В Грузии задержали мужчину, который захватил банк. Подробности ЧП

21 октября 2020 19:36
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Новости Грузии. Мужчина, который 21 октября захватил банк в грузинском городе Зугдиди, задержан полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецоперация завершилась, все заложники освобождены.

В Грузии задержали мужчину, который захватил банк. Подробности ЧП-1

В Грузии задержали мужчину, который захватил банк. Подробности ЧП-3

Напомним, неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал банка Грузии.

В Грузии вооружённый мужчина захватил заложников в банке. Он требует 500 тысяч долларов

В этот момент в здании находились предположительно 30 человек – это сотрудники банка и посетители. Пожилых людей злоумышленник отпустил. Кроме того, некоторым удалось убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.

В Грузии задержали мужчину, который захватил банк. Подробности ЧП-6

В Грузии задержали мужчину, который захватил банк. Подробности ЧП-8

В Грузии задержали мужчину, который захватил банк. Подробности ЧП-10

Во время проведения спецоперации по освобождению МВД Грузии призвало представителей СМИ прекратить трансляцию.

# Захват заложников # Евгений Поболовец # Фотофакт

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