В Грузии задержали мужчину, который захватил банк. Подробности ЧП

Новости Грузии. Мужчина, который 21 октября захватил банк в грузинском городе Зугдиди, задержан полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал банка Грузии.

В Грузии вооружённый мужчина захватил заложников в банке. Он требует 500 тысяч долларов

В этот момент в здании находились предположительно 30 человек – это сотрудники банка и посетители. Пожилых людей злоумышленник отпустил. Кроме того, некоторым удалось убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.