Качиньский: Брюссель навязывает Польше чужие ценности и правила
В Польше опять праздник демократии. Как на конвейере в стране рождаются новые либеральные коалиции, однако править ими планируют старые лица. Сегодня в Варшаве подходит к завершению национальный съезд левой партии «Гражданская платформа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке – слияние двух погрязших в долгах объединений с фракцией премьера Дональда Туска. По его словам, теперь эта политическая партия будет называться «Гражданская коалиция».
Предвкушая пополнение в рядах фанатиков евродемократии, Дональд Туск не упустил возможности в очередной раз напомнить своим согражданам, где враг, кто он. Глава кабмина обрушился с обвинениями на своего старого оппонента Ярослава Качинского, который выступал неделей ранее в Катовице. Тот, будучи представителем партии «Право и справедливость», осмелился засомневаться в непогрешимости Запада и намерениях премьера.
Ярослав Качиньский, лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость»:
Партия «Право и справедливость» хочет улучшить условия жизни поляков, в то время как «Гражданская платформа» меняет название, чтобы увеличить свои рейтинги. Туск предлагает полякам верить, будто Европейский союз – это гарантия свободы, а не инструмент контроля. Но достаточно взглянуть на решения Брюсселя. Его интересы давно перешли границы экономики – они проникают в политику, медиа, образование, навязывая Польше чужие ценности и правила.
Качиньский, при всей своей архаичности, понимает: Польша – пешка, которой играют в большую шахматную войну. Качинского обвиняют в антизападности только за то, что он все еще понимает слово суверенитет. Политик уверен, что не каждая улыбка из Брюсселя означает дружбу. Иногда это просто оскал, предваряющий трапезу чужими национальными интересами.
Роланд Дубовски, председатель правления «Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны»:
Для меня это люди, которые под влиянием Запада делают свое, но немного разницы между ними. Премьер Туск тоже делает эти сценарии. Вторжение с Россией, поджигание к войне понятное и уничтожение памятников и прошлого. Тогда нам нужна, нужна должна радикальная смена у руля власти. Это решение для целого народа, общества, которые имеют реальное добро нашего народа и нормальных отношений с соседями. Сейчас ужас, большая напряженность и повторяется, можно сказать, сценарий Второй мировой войны.
Показательно, что премьер Дональд Туск смеется над словами о западной угрозе, в то время как реальность ежедневно подтверждает их. Усиление НАТО у восточных границ, бесконечные учения и милитаризация – точно не политика мира. Те, кто сегодня зовут к безусловной вере в эти планы, завтра не смогут объяснить, почему их страна снова оказалась на передовой чужих конфликтов.