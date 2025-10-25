В Польше опять праздник демократии. Как на конвейере в стране рождаются новые либеральные коалиции, однако править ими планируют старые лица. Сегодня в Варшаве подходит к завершению национальный съезд левой партии «Гражданская платформа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке – слияние двух погрязших в долгах объединений с фракцией премьера Дональда Туска. По его словам, теперь эта политическая партия будет называться «Гражданская коалиция».

Предвкушая пополнение в рядах фанатиков евродемократии, Дональд Туск не упустил возможности в очередной раз напомнить своим согражданам, где враг, кто он. Глава кабмина обрушился с обвинениями на своего старого оппонента Ярослава Качинского, который выступал неделей ранее в Катовице. Тот, будучи представителем партии «Право и справедливость», осмелился засомневаться в непогрешимости Запада и намерениях премьера.

Ярослав Качиньский, лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость»:

Партия «Право и справедливость» хочет улучшить условия жизни поляков, в то время как «Гражданская платформа» меняет название, чтобы увеличить свои рейтинги. Туск предлагает полякам верить, будто Европейский союз – это гарантия свободы, а не инструмент контроля. Но достаточно взглянуть на решения Брюсселя. Его интересы давно перешли границы экономики – они проникают в политику, медиа, образование, навязывая Польше чужие ценности и правила. Качиньский, при всей своей архаичности, понимает: Польша – пешка, которой играют в большую шахматную войну. Качинского обвиняют в антизападности только за то, что он все еще понимает слово суверенитет. Политик уверен, что не каждая улыбка из Брюсселя означает дружбу. Иногда это просто оскал, предваряющий трапезу чужими национальными интересами.