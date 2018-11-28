В Грузии проходит второй тур президентских выборов

Новости Грузии. Второй тур президентских выборов начался в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром по всей стране открылись 3,5 тысячи избирательных участков, где граждане смогут отдать голос за одного из кандидатов.
Новости Грузии. Второй тур президентских выборов начался в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром по всей стране открылись 3,5 тысячи избирательных участков, где граждане смогут отдать голос за одного из кандидатов.
За пост главы государства борются двое: Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. В ходе первого тура голосования, который состоялся 25 октября, никому из 25 претендентов не удалось набрать нужного количества баллов.
Напомним, это последние прямые выборы президента в Грузии. Согласно поправкам к конституции, следующего главу государства изберет уже парламент.