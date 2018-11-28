В Грузии проходит второй тур президентских выборов

Новости Грузии. Второй тур президентских выборов начался в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром по всей стране открылись 3,5 тысячи избирательных участков, где граждане смогут отдать голос за одного из кандидатов.

За пост главы государства борются двое: Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. В ходе первого тура голосования, который состоялся 25 октября, никому из 25 претендентов не удалось набрать нужного количества баллов.

Напомним, это последние прямые выборы президента в Грузии. Согласно поправкам к конституции, следующего главу государства изберет уже парламент.