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В Грузии проходит второй тур президентских выборов

28 ноября 2018 09:00
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Новости Грузии. Второй тур президентских выборов начался в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром по всей стране открылись 3,5 тысячи избирательных участков, где граждане смогут отдать голос за одного из кандидатов.

В Грузии проходит второй тур президентских выборов-1

За пост главы государства борются двое: Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. В ходе первого тура голосования, который состоялся 25 октября, никому из 25 претендентов не удалось набрать нужного количества баллов.

Напомним, это последние прямые выборы президента в Грузии. Согласно поправкам к конституции, следующего главу государства изберет уже парламент.

В Грузии проходит второй тур президентских выборов-4

В Грузии проходит второй тур президентских выборов-6

# Международная политика # Фотофакт

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