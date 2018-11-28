В Бельгии впервые расследуют дело об ошибочной эвтаназии

Новости Бельгии. Первое в истории расследование по делу об ошибочной эвтаназии началось в Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полицию обратилась семья женщины, по просьбе которой три психиатра в 2010 году одобрили процедуру умерщвления. По словам родственников, женщина была совершенно здорова, и врачи не имели оснований разрешать эвтаназию. Однако психиатры настаивают: пациентка страдала от синдрома Аспергера – особой формы аутизма.

Отметим, в Бельгии эвтаназию разрешено применять к психически больным пациентам, чьи страдания невыносимы и неизлечимы. С 2002 года в стране легально усыпили более 10 тысяч человек.