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В Бельгии впервые расследуют дело об ошибочной эвтаназии

28 ноября 2018 08:57
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Новости Бельгии. Первое в истории расследование по делу об ошибочной эвтаназии началось в Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии впервые расследуют дело об ошибочной эвтаназии-1

В полицию обратилась семья женщины, по просьбе которой три психиатра в 2010 году одобрили процедуру умерщвления. По словам родственников, женщина была совершенно здорова, и врачи не имели оснований разрешать эвтаназию. Однако психиатры настаивают: пациентка страдала от синдрома Аспергера – особой формы аутизма.

Отметим, в Бельгии эвтаназию разрешено применять к психически больным пациентам, чьи страдания невыносимы и неизлечимы. С 2002 года в стране легально усыпили более 10 тысяч человек.

# Эвтаназия # Фотофакт

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