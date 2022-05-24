В Грузии каждый пятый трудоспособный житель страны – безработный

Новости Грузии. В Грузии решили посчитать количество безработных. Цифры оказались неутешительными. Каждый пятый трудоспособный житель страны – безработный. А это примерно 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все из-за пандемии, которая нанесла сокрушительный удар по многим сферам: туризму, строительству и транспорту. На этом фоне правительство запустило программу по обеспечению работой социально незащищенных лиц. Однако едва ли это поможет. Кроме того, эксперты отмечают еще одну негативную тенденцию. В стране происходит отток работоспособного населения. Так как много молодых людей из-за нехватки рабочих мест уезжает на заработки в Израиль, США и страны Европы.