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В Грузии каждый пятый трудоспособный житель страны – безработный

24 мая 2022 14:37
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Новости Грузии. В Грузии решили посчитать количество безработных. Цифры оказались неутешительными. Каждый пятый трудоспособный житель страны – безработный. А это примерно 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Грузии каждый пятый трудоспособный житель страны – безработный-1

Все из-за пандемии, которая нанесла сокрушительный удар по многим сферам: туризму, строительству и транспорту. На этом фоне правительство запустило программу по обеспечению работой социально незащищенных лиц. Однако едва ли это поможет. Кроме того, эксперты отмечают еще одну негативную тенденцию. В стране происходит отток работоспособного населения. Так как много молодых людей из-за нехватки рабочих мест уезжает на заработки в Израиль, США и страны Европы.  

# Безработица # Фотофакт

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