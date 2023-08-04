В Грузии 7-е августа объявлено днём траура по погибшим в результате схода оползня

Трагедия произошла накануне в курортном местечке Шови. Жертвами стихии стали шесть человек, более 30 пропали без вести. К поисково-спасательным операциям привлечены свыше 400 пожарных и сотрудников различных подразделений Министерства внутренних дел. А также четыре вертолета. Соболезнования народу Грузии в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия направил Президент Беларуси. От всего белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, стойкости и мужества всему народу Грузии.