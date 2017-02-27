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В Греции сын миллионера устроил жуткую аварию: среди погибших – виновник ДТП

27 февраля 2017 18:55
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Новости Греции. Резонансное видео, которое уже успело облететь весь мир. В Греции наследник местного миллиардера устроил смертельное ДТП.

На кадрах видно, что молодой человек буквально летит на дорогом авто. Затем теряет управление и на полной скорости врезается в припаркованную легковушку, которую от мощного удара разрывает на части.

В этом жутком ДТП погибли 4 человека. Среди жертв – молодая мама и маленький ребенок. Виновник аварии, который несколько дней назад приехал на каникулы из США, тоже погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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