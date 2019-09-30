Аномальный снегопад в Канаде спровоцировал многочисленные ДТП

Новости Канады. За сутки в городе Калгари зафиксировали свыше 170 аварий. В самой крупной из них столкнулись 16 авто, в результате происшествий пострадали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осадки внесли коррективы в расписание авиарейсов: из-за плохой видимости в аэропорту отменены десятки вылетов. По прогнозам синоптиков, к полудню на юге региона выпадет до 25 сантиметров снега. Местные власти просят жителей не пользоваться личным транспортом без острой необходимости.