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Аномальный снегопад в Канаде спровоцировал многочисленные ДТП

30 сентября 2019 07:45
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Новости Канады. За сутки в городе Калгари зафиксировали свыше 170 аварий. В самой крупной из них столкнулись 16 авто, в результате происшествий пострадали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальный снегопад в Канаде спровоцировал многочисленные ДТП-1

Осадки внесли коррективы в расписание авиарейсов: из-за плохой видимости в аэропорту отменены десятки вылетов. По прогнозам синоптиков, к полудню на юге региона выпадет до 25 сантиметров снега. Местные власти просят жителей не пользоваться личным транспортом без острой необходимости.

Аномальный снегопад в Канаде спровоцировал многочисленные ДТП-4

Для данного региона такой ранний приход зимы редкость. В последний раз столь сильный снегопад в это время года был зафиксирован почти 100 лет назад.

# Погода # Фотофакт

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