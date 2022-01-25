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В Греции из-за снегопада на шоссе застряли сотни машин, столица без электричества и интернета

25 января 2022 08:53
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Новости Греции. Непогода подарила грекам еще один выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за аномального снегопада власти страны 25 января разрешили жителям не выходить на работу.  

В Греции из-за снегопада на шоссе застряли сотни машин, столица без электричества и интернета-1

В Греции закрыты учебные заведения, детские сады, встали множество предприятий. Из-за обрыва проводов без электричества и интернета осталась столица – Афины. На шоссе застряли сотни машин. Чтобы спасти водителей, власти подключили пожарных и армию. С перебоями ходят и поезда.  

В Греции из-за снегопада на шоссе застряли сотни машин, столица без электричества и интернета-4

Ряд районов из-за экстремальных погодных условий объявлен зоной опасности. Этот коллапс вызвал шторм «Эльпида», который принес обильные снегопады. Синоптики обещают, что непогода продлится до среды, 26 января.  

# Снегопады # Фотофакт

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