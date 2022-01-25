В Греции из-за снегопада на шоссе застряли сотни машин, столица без электричества и интернета

Новости Греции. Непогода подарила грекам еще один выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за аномального снегопада власти страны 25 января разрешили жителям не выходить на работу.
Новости Греции. Непогода подарила грекам еще один выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за аномального снегопада власти страны 25 января разрешили жителям не выходить на работу.
В Греции закрыты учебные заведения, детские сады, встали множество предприятий. Из-за обрыва проводов без электричества и интернета осталась столица – Афины. На шоссе застряли сотни машин. Чтобы спасти водителей, власти подключили пожарных и армию. С перебоями ходят и поезда.
Ряд районов из-за экстремальных погодных условий объявлен зоной опасности. Этот коллапс вызвал шторм «Эльпида», который принес обильные снегопады. Синоптики обещают, что непогода продлится до среды, 26 января.