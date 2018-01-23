Почти полсотни представителей мафиозного клана задержали в Италии

Новости Италии. Без малого полсотни человек задержаны в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они – представители крупного мафиозного клана, который действует в Лацио и Неаполе с 2011 года.
Новости Италии. Без малого полсотни человек задержаны в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они – представители крупного мафиозного клана, который действует в Лацио и Неаполе с 2011 года.
Взятых под стражу подозревают в хранении оружия, скрытии крупных сумм денег, а также вымогательстве. В ходе проведения спецоперации правоохранителям удалось выяснить, что задержанными руководили люди, находящиеся в тюрьме. Главари клана держали связь с участниками группировки через переписку с доверенными лицами.