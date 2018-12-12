В Гималаях нашли тела альпинистов, пропавших 30 лет назад

Новости Непала. Останки двух альпинистов, пропавших на склоне 30 лет назад, обнаружили в Гималаях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их тела нашел американец в ледниках на границе Непала и Тибета.

На момент исчезновения им было 27 лет, в последний раз их видели живыми на высоте более 6 тысяч метров 19 октября 1988 года. Вероятнее всего исландские альпинисты упали в трещину и не смогли выбраться.

Останки доставили в столицу Непала Катманду. Вместе с телами были обнаружены фотопленки и фотоаппарат.