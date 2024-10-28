В Германии закроют три завода автогиганта

В Германии правящая партия Шольца демонстрирует совсем не радостные для нее результаты. Рейтинг канцлера вновь опустился. Выборы в стране назначены на следующий год. Пора бы подумать об избирателях. Сегодня поддержка коалиции крайне незначительна и на то есть свои причины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФРГ называли локомотивом европейской экономики, но в последние годы катится он исключительно в бездну. Страдает не только местный бизнес, но и, например, гиганты автопрома. Один из таких объявил о планах закрыть как минимум три завода в стране. Компания анонсировала массовые увольнения, чем вызвала панику среди сотрудников. Они не согласны с решением руководства – это и стало поводом для протестов.

Бритта Джон, работник автомобильного завода (Германия):

Это очень резкие сокращения, и они, очевидно, вызывают страх. Мы должны посмотреть, как мы сможем прокормить наши семьи и что будет дальше с этим регионом. Но это имеет последствия не только лично для нас, но также для всей Германии.