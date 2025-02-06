В Германии рассмотрят идею о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне интереса Трампа к острову

Правительство Германии готово к рассмотрению идеи о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне интереса Трампа к этому острову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считается, что такой шаг побудил бы европейских союзников по Альянсу осознать стратегическую важность архипелага. С другой стороны, это позволит удержать американского лидера от реализации его планов на остров. Идею размещения войск НАТО в Гренландии поддерживает глава Комитета по обороне Европарламента. По ее мнению, таяние ледников из-за глобального потепления может дать доступ российским и китайским судам в Северную Атлантику.