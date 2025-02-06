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В Германии рассмотрят идею о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне интереса Трампа к острову

06 февраля 2025 07:38
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Правительство Германии готово к рассмотрению идеи о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне интереса Трампа к этому острову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии рассмотрят идею о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне интереса Трампа к острову-2

Считается, что такой шаг побудил бы европейских союзников по Альянсу осознать стратегическую важность архипелага. С другой стороны, это позволит удержать американского лидера от реализации его планов на остров. Идею размещения войск НАТО в Гренландии поддерживает глава Комитета по обороне Европарламента. По ее мнению, таяние ледников из-за глобального потепления может дать доступ российским и китайским судам в Северную Атлантику.

# Международная политика # Дональд Трамп

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