В Германии призвали возобновить пограничный контроль с Польшей из-за миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель профсоюза полицейских ФРГ направил соответствующий запрос министру внутренних дел страны. По его словам, число беженцев, задержанных на границе, растет на протяжении последних нескольких месяцев, что является огромной дополнительной нагрузкой на немецких полицейских. Только начиная с августа на территорию Германии нелегально проникли более 4 000 человек.