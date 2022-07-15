В Германии отменяются тысячи авиарейсов. Компании не справляются с большим наплывом пассажиров

Новости Германии. В аэропортах Германии отменяются тысячи рейсов. Компании не справляются с пассажиропотоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из причин – коронавирус. Персонал массово уходит на больничный, а заменить сотрудников некому, так как еще во времена локдаунов большое число сотрудников было сокращено. Дошло до того, что некому даже разгружать багаж. Сотни чемоданов зависли в аэропортах.