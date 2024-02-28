В Германии из-за забастовки сотрудников национальной авиакомпании ожидаются перебои в работе аэропортов

Новости Германии. В Германии вновь вышли на забастовку сотрудники национальной авиакомпании. Из-за этого ожидаются перебои в работе крупнейших аэропортов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз – организатор стачки требует повысить зарплату наземному персоналу на 12,5 % и добивается разовых выплат в размере 3 тысяч евро для компенсации потерь от инфляции.

В феврале уже прошли две однодневные предупредительные забастовки. Это привело к отмене сотен рейсов и затронуло более 100 тысяч пассажиров. Однако добиться желаемого работники авиакомпании не смогли. На этот раз стачка продлится три дня, но, по обещанию профсоюза, на обслуживание пассажирских рейсов она не повлияет. Однако не исключено, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому всех прибывающих в аэропорт просят внимательно следить за расписанием.