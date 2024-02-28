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В Германии из-за забастовки сотрудников национальной авиакомпании ожидаются перебои в работе аэропортов

28 февраля 2024 10:39
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Новости Германии. В Германии вновь вышли на забастовку сотрудники национальной авиакомпании. Из-за этого ожидаются перебои в работе крупнейших аэропортов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз – организатор стачки требует повысить зарплату наземному персоналу на 12,5 % и добивается разовых выплат в размере 3 тысяч евро для компенсации потерь от инфляции.

В Германии из-за забастовки сотрудников национальной авиакомпании ожидаются перебои в работе аэропортов-1

В феврале уже прошли две однодневные предупредительные забастовки. Это привело к отмене сотен рейсов и затронуло более 100 тысяч пассажиров. Однако добиться желаемого работники авиакомпании не смогли. На этот раз стачка продлится три дня, но, по обещанию профсоюза, на обслуживание пассажирских рейсов она не повлияет. Однако не исключено, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому всех прибывающих в аэропорт просят внимательно следить за расписанием.

# Забастовка # Новости Германии

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