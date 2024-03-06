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В Германии из-за забастовки отменят тысячи авиарейсов

06 марта 2024 06:26
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Неприятный сюрприз на 8 Марта жителям Германии преподнесла крупнейшая немецкая авиакомпания. Сотрудники наземных служб объявили о двухдневной предупредительной забастовке, которая начнется уже 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за забастовки отменят тысячи авиарейсов-1

По предварительным подсчетам, из-за стачки будут отменены около тысячи рейсов в день, что нарушит планы примерно 200 тысяч пассажиров. Авиакомпания планирует выполнить лишь 10-20 % перелетов от плана. Стоит отметить, что с начала этого года забастовки работников флагманской авиакомпании Германии уже в третий раз приводят к массовой отмене рейсов.

Причина стачек – недовольство сотрудников уровнем зарплат и условиями труда. Несколько месяцев профсоюзы ведут переговоры с руководством компании-перевозчика, однако пока безрезультатно. Следующий раунд запланирован на 13 и 14 марта.

# Забастовка # Новости Германии

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