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В Финляндии опрокинулся грузовик с серной кислотой. Жители близлежащих домов эвакуированы

17 марта 2016 13:23
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Новости Финляндии. В Финляндии опрокинулся грузовик с серной кислотой. Из-за аварии спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов, также была закрыта районная школа. На землю пролилось около 10 литров яда.

По неизвестной пока причине, грузовик съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся. Спасательные службы эвакуировали жителей близлежащих домов. Движение по магистрали временно перекрыто. На месте аварии ведутся работы по устранению загрязнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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