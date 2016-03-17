В Финляндии опрокинулся грузовик с серной кислотой. Жители близлежащих домов эвакуированы

Новости Финляндии. В Финляндии опрокинулся грузовик с серной кислотой. Из-за аварии спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов, также была закрыта районная школа. На землю пролилось около 10 литров яда.

По неизвестной пока причине, грузовик съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся. Спасательные службы эвакуировали жителей близлежащих домов. Движение по магистрали временно перекрыто. На месте аварии ведутся работы по устранению загрязнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.