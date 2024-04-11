В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике

Едва не закончилось трагедией празднование одного из главных мусульманских праздников в американской Филадельфии. Торжественное мероприятие пришлось экстренно отменить из-за вспыхнувшей там стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло в городском парке, куда отметить завершение Рамадана собрались более тысячи человек, среди которых было множество детей, женщин и пожилых людей. Затем внезапно раздались выстрелы, вызвавшие массовую панику и хаос. Люди падали на землю, прятались за деревьями, а родители бросились хватать своих детей и бежать. Ранения получили три человека.

Кевин Бетел, комиссар полиции Филадельфии (США):

Нам очень повезло, что в результате стрельбы больше не было жертв. 99 % людей, присутствовавших на этом мероприятии, были обычными семьями, которые хотели хорошо провести время. Хочу отметить их мужество и храбрость, с которой они действовали, чтобы спасти себя и своих близких.