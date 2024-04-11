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В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике

11 апреля 2024 08:50
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Едва не закончилось трагедией празднование одного из главных мусульманских праздников в американской Филадельфии. Торжественное мероприятие пришлось экстренно отменить из-за вспыхнувшей там стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике-1

Все произошло в городском парке, куда отметить завершение Рамадана собрались более тысячи человек, среди которых было множество детей, женщин и пожилых людей. Затем внезапно раздались выстрелы, вызвавшие массовую панику и хаос. Люди падали на землю, прятались за деревьями, а родители бросились хватать своих детей и бежать. Ранения получили три человека.

В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике-4

Кевин Бетел, комиссар полиции Филадельфии (США):
Нам очень повезло, что в результате стрельбы больше не было жертв. 99 % людей, присутствовавших на этом мероприятии, были обычными семьями, которые хотели хорошо провести время. Хочу отметить их мужество и храбрость, с которой они действовали, чтобы спасти себя и своих близких.

В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике-7

Как позже выяснилось, две группировки решили таким образом выяснить отношения. Прибывшей на место полиции пришлось вступить с ними в настоящий бой. Были задержаны пять человек, среди которых женщина и 15-летний подросток. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

# Стрельба в США # Новости США

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