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В Европе снизился уровень запасов газа в подземных хранилищах

03 января 2024 07:53
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Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился. Теперь он минимальный за последние пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе снизился уровень запасов газа в подземных хранилищах-1

В распоряжении европейских стран – 11,5 миллиарда кубометров топлива. При этом поступление с терминалов продолжает сокращаться. За декабрь – минус 4 %. Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября – на неделю раньше, чем в предыдущий раз.

# Отопительный сезон

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