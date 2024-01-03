В Европе снизился уровень запасов газа в подземных хранилищах

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился. Теперь он минимальный за последние пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В распоряжении европейских стран – 11,5 миллиарда кубометров топлива. При этом поступление с терминалов продолжает сокращаться. За декабрь – минус 4 %. Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября – на неделю раньше, чем в предыдущий раз.