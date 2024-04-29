Прямой эфир

В Европе растёт беспокойство по поводу безопасности журналистов

29 апреля 2024 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе растет беспокойство по поводу безопасности и свободы журналистов. Об этом говорится в опубликованном ежегодном отчете Европейского союза гражданских свобод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе растёт беспокойство по поводу безопасности журналистов-1

По данным организации, тревожная ситуация наблюдается почти во странах – участницах Евросоюза. Там зафиксированы многочисленные случаи угроз, запугивания, слежки и насилия в отношении работников средств массовой информации, а также ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации. В прошлом году журналисты в таких странах, как Франция, Германия, Греция и Италия, подверглись физическим нападениям, а в Венгрии и Словакии столкнулись с грубым оскорблением со стороны местных политиков.

Кроме того в ФРГ, Нидерландах и Польше за репортерами была организована слежка с помощью шпионских программ. В Литве журналистам, критикующим правительство, не давали аккредитации на важные мероприятия и пресс-конференции и отказывали в доступе к разного рода документам. Демократические принципы Евросоюза перестают действовать, когда дело касается свободы слова и средств массовой информации, – подытожили авторы отчета.

# Журналистика

Другие новости рубрики

Все новости
В КНДР заявили, что США ждет поражение в украинском конфликте
29 апреля 2024 10:35

В КНДР заявили, что США ждет поражение в украинском конфликте

ЦТАК: МО КНДР заявило, что ракеты ATACMS не изменят конфликт в Украине
29 апреля 2024 10:27

ЦТАК: МО КНДР заявило, что ракеты ATACMS не изменят конфликт в Украине

«Это безумие». Маск высказался о переговорах США И Украины о помощи Киеву
29 апреля 2024 10:08

«Это безумие». Маск высказался о переговорах США И Украины о помощи Киеву

В Киеве заявили, что боты ГУР Украины снова начали работать
29 апреля 2024 09:59

В Киеве заявили, что боты ГУР Украины снова начали работать

В Украине отказались соблюдать ряд прав человека во время военного положения
29 апреля 2024 09:49

В Украине отказались соблюдать ряд прав человека во время военного положения

«Все лучше и лучше». Солдаты ВСУ признали превосходство армии РФ
29 апреля 2024 09:43

«Все лучше и лучше». Солдаты ВСУ признали превосходство армии РФ

Экс-глава НАТО Куят назвал две главные ошибки Запада в украинском конфликте
29 апреля 2024 09:37

Экс-глава НАТО Куят назвал две главные ошибки Запада в украинском конфликте

МО РФ: танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
29 апреля 2024 09:32

МО РФ: танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении

Маск назвал безумием новые переговоры между США и Украиной о поддержке Киева
29 апреля 2024 09:25

Маск назвал безумием новые переговоры между США и Украиной о поддержке Киева

Кандидата в президенты США задержали на пропалестинском митинге
29 апреля 2024 09:16

Кандидата в президенты США задержали на пропалестинском митинге

В США заявили, что американские военные сбили над Красным морем пять БПЛА
29 апреля 2024 09:08

В США заявили, что американские военные сбили над Красным морем пять БПЛА

КНДР заминировала дорогу в Южную Корею в демилитаризованной зоне
29 апреля 2024 09:02

КНДР заминировала дорогу в Южную Корею в демилитаризованной зоне