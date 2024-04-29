В Европе растёт беспокойство по поводу безопасности журналистов

В Европе растет беспокойство по поводу безопасности и свободы журналистов. Об этом говорится в опубликованном ежегодном отчете Европейского союза гражданских свобод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным организации, тревожная ситуация наблюдается почти во странах – участницах Евросоюза. Там зафиксированы многочисленные случаи угроз, запугивания, слежки и насилия в отношении работников средств массовой информации, а также ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации. В прошлом году журналисты в таких странах, как Франция, Германия, Греция и Италия, подверглись физическим нападениям, а в Венгрии и Словакии столкнулись с грубым оскорблением со стороны местных политиков.

Кроме того в ФРГ, Нидерландах и Польше за репортерами была организована слежка с помощью шпионских программ. В Литве журналистам, критикующим правительство, не давали аккредитации на важные мероприятия и пресс-конференции и отказывали в доступе к разного рода документам. Демократические принципы Евросоюза перестают действовать, когда дело касается свободы слова и средств массовой информации, – подытожили авторы отчета.