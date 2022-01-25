Прямой эфир

В Эстонии людям предлагают взять кредит для оплаты коммунальных услуг

25 января 2022 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе недальновидные шаги политиков все ближе приближают страны ЕС к экономическому краху. В долгий ящик правительство прибалтийских стран отложило решение вопроса подорожания коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их оплату в Эстонии людям предлагают кредиты. Клиенты банка могут оформить займы до 1 000 евро на шесть месяцев.  

В Эстонии людям предлагают взять кредит для оплаты коммунальных услуг-1

Возможность смягчить расходы из-за резкого роста цен на электричество – пока самая реальная попытка для эстонцев разобраться с долговыми обязательствами. Но и это доступно не всем: чтобы взять кредит, придется доказать свою платежеспособность.  

Напомним, 22 января в Таллине прошел митинг, участники которого требовали остановить рост цен на электроэнергию и обвинили правительство в преступном бездействии и равнодушии к людям.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фанаты шли буквально по головам. В Камеруне из-за давки на стадионе погибли 8 человек
25 января 2022 12:48

Фанаты шли буквально по головам. В Камеруне из-за давки на стадионе погибли 8 человек

Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений
25 января 2022 12:47

Отправил по почте магазины для автоматов и замёл следы. В России пресекли контрабанду вооружений

В Украине снова протестуют предприниматели. На акцию в Киев приехали из разных областей страны
25 января 2022 12:45

В Украине снова протестуют предприниматели. На акцию в Киев приехали из разных областей страны