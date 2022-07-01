Прямой эфир

В Эстонии учителя на грани. Почему и педагоги решили устраивать забастовки?

01 июля 2022 16:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. В Эстонии учителя на грани забастовки. Об этом рассказали в правлении Союза работников образования страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Эстонии учителя на грани. Почему и педагоги решили устраивать забастовки?-1

Если власти не повысят зарплаты учителей до 120 % от средней ежемесячной оплаты по стране, то уже осенью начнутся забастовки. Кроме того, в управлении отметили и тяжелые условия труда работников образования. С каждым годом средний возраст учителей увеличивается. А 90 % из них испытывают выгорание или близки к этому.  

# Экономический кризис # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теперь Россия – угроза, а Китай – конкурент. Как прошёл саммит в Мадриде?
01 июля 2022 16:24

Теперь Россия – угроза, а Китай – конкурент. Как прошёл саммит в Мадриде?

Польский политолог о геополитической независимости своей страны: «Все-таки решения не принимаются в Варшаве»
01 июля 2022 16:20

Польский политолог о геополитической независимости своей страны: «Все-таки решения не принимаются в Варшаве»

Сотрудники аэропорта Парижа устроили забастовку. Причиной стали финансовые затруднения
01 июля 2022 14:38

Сотрудники аэропорта Парижа устроили забастовку. Причиной стали финансовые затруднения