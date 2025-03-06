В ЕС решили использовать накопления европейцев для военных расходов

Евросоюз нашел средства для реализации своих амбициозных планов по развитию военно-промышленного комплекса и закупки вооружений. Как выяснилось, оплачивать колоссальные расходы будут сами европейцы. На эти цели пойдут накопления граждан. Об этом заявили в Еврокомиссии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там подсчитали, что на разного рода вкладах европейцев лежат как минимум 10 триллионов евро, которые никак не используются. В Брюсселе нашли им достойное применение. Эти средства, в частности, могут пойти на программу перевооружения ЕС и в целом на финансирование планов по милитаризации Европы. В Еврокомиссии уже начали прорабатывать вопрос, как на законных основаниях можно использовать накопления европейцев. При этом пока в Брюсселе не пояснили, как будет действовать механизм возврата чужих денег. Также неизвестно, будут ли у граждан Европы спрашивать разрешение и согласие на распоряжение их средствами.