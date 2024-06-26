В ЕС договорились оставить Урсулу фон дер Ляйен на второй срок

Ключевые посты блока распределяются в рамках доминирующего альянса в Европарламенте, где как раз недавно победила партия Урсулы. Лидирующие позиции ее сторонников упрочили положение политика. Теперь с большой долей вероятности она останется у власти еще на пять лет.

Удивительно, что лидеров ЕС не смутили многочисленные скандалы, связанные с главой ЕК. Например, Урсулу подозревали в мошенничестве с вакцинами, когда каждая из них могла стоить жизни. Тем не менее в Европе решили, что она достойна занимать такую высокую должность. Впрочем, ее кандидатуру еще должен утвердить Европарламент.