Прямой эфир

В ЕС договорились оставить Урсулу фон дер Ляйен на второй срок

26 июня 2024 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС договорились оставить ее на второй срок, сообщают зарубежные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС договорились оставить Урсулу фон дер Ляйен на второй срок-1

Ключевые посты блока распределяются в рамках доминирующего альянса в Европарламенте, где как раз недавно победила партия Урсулы. Лидирующие позиции ее сторонников упрочили положение политика. Теперь с большой долей вероятности она останется у власти еще на пять лет.

Удивительно, что лидеров ЕС не смутили многочисленные скандалы, связанные с главой ЕК. Например, Урсулу подозревали в мошенничестве с вакцинами, когда каждая из них могла стоить жизни. Тем не менее в Европе решили, что она достойна занимать такую высокую должность. Впрочем, ее кандидатуру еще должен утвердить Европарламент.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

Другие новости рубрики

Все новости
Финляндия проводила обучение украинских военных на своей территории
26 июня 2024 11:43

Финляндия проводила обучение украинских военных на своей территории

Силы ПВО РФ сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области
26 июня 2024 11:41

Силы ПВО РФ сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области

Глава британского МИД рассказал пранкерам, что США не хотят видеть Украину в НАТО
26 июня 2024 11:23

Глава британского МИД рассказал пранкерам, что США не хотят видеть Украину в НАТО