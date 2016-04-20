В Эквадоре более 230 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясения

Новости Эквадора. В Эквадоре продолжаются поисково-спасательные работы. Еще более 230-ти человек до сих пор считаются пропавшими без вести. А 4 тысячи пострадавших от катастрофы нуждаются в медицинской и гуманитарной помощи.

Напомним, землетрясение на побережье южноамериканской страны стало самым разрушительным за последнее десятилетие. Стихия унесла жизни более 420 человек.

В посольстве Эквадора в Минске сегодня будет открыта книга соболезнований. В знак скорби, до конца недели на здании посольства будет приспущен флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайны и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Книга соболезнований будет открыта в посольстве в среду, в четверг и в пятницу. С 10-ти утра до 13-ти. И с 15-ти до 18-ти часов. Все желающие, все друзья, наши белорусские друзья, также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь, консульских учреждений, аккредитованных в Республике Беларусь, приглашаются, чтобы оставить знак солидарности, дружбы и поддержки с эквадорским народом.