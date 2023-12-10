В Египте начались президентские выборы

В Египте по всей стране начали работу избирательные пункты для голосования на президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Они продлятся три дня, право голоса есть примерно у 67 миллионов египтян. В числе кандидатов на пост главы государства значатся действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси и лидеры нескольких партий. Ас-Сиси, избранный президентом в 2014 году и повторно переизбранный в 2018-м, претендует на третий срок. Если он одержит победу, то останется на посту президента до 2030 года.