Жертвами мощного циклона в Бангладеш стали как минимум 26 человек, более 50 жителей пропали без вести

Новости Бангладеш. Жертвами бушующего в Бангладеш мощного циклона стали по меньшей мере 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 50 граждан числятся пропавшими без вести.

Основной причиной гибели людей стали упавшие из-за сильного ветра деревья, а также обрушившиеся здания. Стихия повредила уже около 100 тысяч домов в 13 районах страны. Затоплены 3 тысячи гектаров пахотных земель. В некоторых городах оказалось нарушено электроснабжение. Более 2 миллионов местных жителей власти эвакуировали в специально подготовленные убежища.