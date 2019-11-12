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Жертвами мощного циклона в Бангладеш стали как минимум 26 человек, более 50 жителей пропали без вести

12 ноября 2019 08:30
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Новости Бангладеш. Жертвами бушующего в Бангладеш мощного циклона стали по меньшей мере 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 50 граждан числятся пропавшими без вести.

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли

Жертвами мощного циклона в Бангладеш стали как минимум 26 человек, более 50 жителей пропали без вести-1

Основной причиной гибели людей стали упавшие из-за сильного ветра деревья, а также обрушившиеся здания. Стихия повредила уже около 100 тысяч домов в 13 районах страны. Затоплены 3 тысячи гектаров пахотных земель. В некоторых городах оказалось нарушено электроснабжение. Более 2 миллионов местных жителей власти эвакуировали в специально подготовленные убежища.

Жертвами мощного циклона в Бангладеш стали как минимум 26 человек, более 50 жителей пропали без вести-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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