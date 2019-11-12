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Работу трёх реакторов АЭС приостановили во Франции из-за землетрясения

12 ноября 2019 08:37
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Новости Франции. На юге Франции приостановили работу трех реакторов АЭС из-за землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу трёх реакторов АЭС приостановили во Франции из-за землетрясения-1

Специалисты уже провели первые проверки. Видимых повреждений обнаружено не было, однако специалисты зафиксировали вибрации, поэтому требуется дополнительный контроль.

Напомним, землетрясение магнитудой 5.2 произошло накануне. В результате природного катаклизма пострадали 4 человека.

Работу трёх реакторов АЭС приостановили во Франции из-за землетрясения-4

# Землетрясение # Фотофакт

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