Работу трёх реакторов АЭС приостановили во Франции из-за землетрясения

Новости Франции. На юге Франции приостановили работу трех реакторов АЭС из-за землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На юге Франции приостановили работу трех реакторов АЭС из-за землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты уже провели первые проверки. Видимых повреждений обнаружено не было, однако специалисты зафиксировали вибрации, поэтому требуется дополнительный контроль.
Напомним, землетрясение магнитудой 5.2 произошло накануне. В результате природного катаклизма пострадали 4 человека.